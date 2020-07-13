iPhone 12 получит смешную батарею

Некоторое время назад на просторах интернета уже появилась информация о том, что компания Apple вроде как планирует сделать упор на новый гаджет iPhone 12 и показать новые технологии, о которых конкуренты могут только мечтать. Конечно, это довольно голословное заявление на фоне того, что на самом деле производитель не показал ничего и мы можем только догадываться о том, что именно производитель на самом деле планирует показать своим потенциальным покупателям. Но, например, сейчас в сети появились скриншоты с описанием батареи гаджета iPhone 12, на котором видно, что самая базовая модель получит батарею всего на 2200 мАч, что крайне мало по текущим меркам рынка смартфонов. Интересно, сколько у такого гаджета будет автономности.