iPhone 12 снимает достаточно плохо

Новые iPhone от Apple в этом году довольно сильно порадовали фанатов долгожданной поддержкой 5G в качестве хедлайнера презентации, но они также привлекли внимание аудитории со всего мира своими возможностями в плане фотографии. По крайней мере, что касается самого большого и самого дорогого iPhone 12 Pro Max, Apple догоняет лидеров в тестах DxOMark. Но, к сожалению, не все iPhone текущего года созданы равными, и не все из них имеют одинаковые камеры — более простые модели уступают в плане качества достаточно сильно. В то время как модели iPhone 12 Pro отстают от ближайших собратьев по сегменту всего на два пункта, непрофессиональный iPhone 12 может оставить некоторых мобильных фотографов в полном унынии и разочаровании — оценки у данного гаджета крайне низкие.