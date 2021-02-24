iPhone 12 спас рынок смартфонов Европы от краха

Поставки смартфонов в Нидерланды, Данию и Финляндию продемонстрировали признаки положительного роста в четвертом и последнем квартале прошлого года. Основной причиной роста стал выпуск Apple iPhone 12 серии. Согласно отчету CounterPoint Research, это восстановление произошло, несмотря на то, что несколько регионов все еще остаются под частичной изоляцией. Кроме того, в Нидерландах была зафиксирована самая высокая степень роста поставок: объем поставок смартфонов вырос на 19 процентов по сравнению с другими регионами, за ними следуют Финляндия и Дания с ростом на 14 процентов и 10 процентов соответственно. Примечательно, что поставки телефонов с поддержкой 5G также выросли за это время на 50 процентов во всех трех странах.