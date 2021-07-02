iPhone 12 ставит рекорды по продажам

Серия смартфонов Apple под названием iPhone 12 уже добилась большого успеха на рынке смартфонов, но теперь свежий отчет показал, что поставки iPhone линейки 2020 года уже превысили 100 миллионов единиц. Согласно отчету Counterpoint Research, продажи линейки iPhone 12 гиганта из Купертино уже превысили отметку в 100 миллионов всего за семь месяцев с момента запуска. Кроме того, бренду удалось достичь этого рубежа на два месяца раньше, чем его предшественник, серия iPhone 11. Примечательно, что США были ключевым рынком для производителя — на этот регион приходилось 40 процентов мировых продаж iPhone 12 Pro Max только в период с декабря 2020 года по апрель 2021 года. То есть, дела у производителя очень даже хорошо идут, но на то есть весьма понятные причины.

Нужно понимать, что производитель не просто так стал продавать заметно больше смартфонов — этому способствовал запрет бренда Huawei на территории США и ещё нескольких европейских стран. Соответственно, если китайский гигант не может продавать в США свои смартфоны, то это вполне может сделать Apple. Именно благодаря этому Apple и продала так много смартфонов за сравнительно короткий период — просто у производителя не было конкурента, который бы смог противостоять iPhone. Вероятно, если ситуация не изменится, то iPhone 13, или как он будет называться, будет продаваться очень даже хорошо и тоже поставит очередные рекорды по уровню продаж. Вопрос только в том, насколько хватит этой монополии.