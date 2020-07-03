iPhone 12 уже собирают на заводах

Мы длительное время обсуждали смартфон iPhone 12, его возможные бонусы и важные недостатки вроде стоимости. Однако теперь пришло время поговорить о более точной информации, которую поставляет действительно надежный источник. Дело в том, что инсайдер из Китая передал данные о том, что линзы для камер iPhone 12 уже активно поставляются на заводы по сборке гаджета, а это значит, что совсем скоро продукт начнут собирать. Вероятно, к концу месяца полноценная сборка смартфона уже будет идти на полную силу, исходя из чего можно заявить, что поставки iPhone 12 не будут задержаны, как об этом говорилось ранее. В этом заключается преимущество крупного производителя и его мощностей, ведь более мелкие бренды не смогли бы уложиться в сроки.