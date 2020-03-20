iPhone 12 все же готовят к релизу

Какое-то время назад появилась информация о том, что компания Apple из-за закрытых заводов в Китае. Это достаточно серьезная информация, так как компания Apple уже не раз переносила производство и новый флагман поставили под сомнение. Теперь появились данные о том, что компания Apple все же смогла реализовать план по закупке комплектующих и сборке нового флагмана, так что iPhone 12 будет в продаже в нужном количестве в нужное время. Вопрос только в том, какая будет стоимость у этого гаджета, ведь производитель явно вложил массу сил и ресурсов в то, чтобы обеспечить компанию необходимым количеством материалов. Будем ждать официального анонса и тогда уже будем говорить о стоимости нового флагмана и его потенциальных преимуществах.