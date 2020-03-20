iPhone 12 все же готовят к релизу

2020-03-20, Автор - Влад Волошин; Продукт - iPhone 12; [35]
Какое-то время назад появилась информация о том, что компания Apple из-за закрытых заводов в Китае. Это достаточно серьезная информация, так как компания Apple уже не раз переносила производство и новый флагман поставили под сомнение. Теперь появились данные о том, что компания Apple все же смогла реализовать план по закупке комплектующих и сборке нового флагмана, так что iPhone 12 будет в продаже в нужном количестве в нужное время. Вопрос только в том, какая будет стоимость у этого гаджета, ведь производитель явно вложил массу сил и ресурсов в то, чтобы обеспечить компанию необходимым количеством материалов. Будем ждать официального анонса и тогда уже будем говорить о стоимости нового флагмана и его потенциальных преимуществах.


Комментарии и отзывы iPhone 12
Обзор HIPER Cinema A2 Black. Лучший проектор для вашего домаОбзор HIPER Cinema A2 Black. Лучший проектор для вашего дома
Лучшие гаджеты для профилактики коронавируса. Candy CMXW 20 DSЛучшие гаджеты для профилактики коронавируса. Candy CMXW 20 DS
Обзор TP-Link Tapo P100. Умная розетка с поддержкой Google HomeОбзор TP-Link Tapo P100. Умная розетка с поддержкой Google Home
Обзор ID-COOLING SE-234-ARGB. Недорогая система охлаждения с подсветкойОбзор ID-COOLING SE-234-ARGB. Недорогая система охлаждения с подсветкой
Сборка ПК для игры DOOM Eternal в 4К. AMD Ryzen 7 3700X и Palit GeForce RTX 2080 Super (NE6208SS19P2-180T)Сборка ПК для игры DOOM Eternal в 4К. AMD Ryzen 7 3700X и Palit GeForce RTX 2080 Super (NE6208SS19P2-180T)
Дисплей Samsung Galaxy S20 Ultra признан...
Дисплей Samsung Galaxy S20 Ultra признанСпециалисты DisplayMate высоко оценили и не пожалели комплиментов для нового флагмана Samsung Galaxy S20 ...
В сети появился список смартфонов Xiaomi...
В сети появился список смартфонов XiaomiЭто неофициальный список, но основан он на анализе предыдущих обновлений. Скорее всего, официальный списо...
Netflix пригласил Антонио Бандераса на с...
Netflix пригласил Антонио Бандераса на сРежиссером фильма станет Рубен Флейшер. Компания Netflix пригласила звезду Тома Холланда, который сыграет...
Флагман Sony Xperia 1 II получит батарею...
Флагман Sony Xperia 1 II получит батареюАвторитетный инсайдер Макс Вайнбах опубликовал изображение, а также полный перечень характеристик флагман...
Western Digital представил твердотельные...
Western Digital представил твердотельныеWestern Digital анонсировала новую линейку твердотельных накопителей NVMe. Начало поставко намечено на вт...
Broadcom представил чип Wi-Fi 6E...
Broadcom представил чип Wi-Fi 6EWi-Fi 6 обладает большим преимуществом над Wi-Fi 5. Он намного быстрее и потребляет меньше энергии для по...
Обзор AOC U2790PQU. Недорогой 4К-монитор...
Обзор AOC U2790PQU. Недорогой 4К-мониторИзучаемый сегодня монитор AOC U2790PQU ориентирован на широкий круг пользователей. Это 27-дюймовый IPS-мо...
Топовый камерофон Huawei Mate 30 Pro 5G ...
Топовый камерофон Huawei Mate 30 Pro 5G Главным релизом Huawei в ближайшие месяцы должны стать камерофоны серии Huawei P40, а потому неудивительн...
Электрическая отвертка Xiaomi MiJa за 40...
Электрическая отвертка Xiaomi MiJa за 40Китайская компания Xiaomi представила электрическую отвертку под названием MiJia MJDDLSD001Q. ...
Преемник складного Galaxy Fold не далеко...
Преемник складного Galaxy Fold не далекоПо слухам простора социальных сетей, компания Samsung сейчас работает над новым смартфоном с кодовым назв...
В Diablo 4: Blizzard представила расу ка...
В Diablo 4: Blizzard представила расу каBlizzard продолжает создавать Diablo 4, и разработчики рассказали новые подробности об игре. ...
Так будет выглядеть Samsung Galaxy Z Fli...
Так будет выглядеть Samsung Galaxy Z FliАвторитетный инсайдер Бен Гескин поделился концептуальным изображением гибкого смартфона Samsung Galaxy Z...
Обзор HIPER Cinema A2 Black. Лучший проектор для вашего домаОбзор HIPER Cinema A2 Black. Лучший проектор для вашего дома
Обзор Mio MiVue C550. Видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Mio MiVue C550. Видеорегистратор с GPS-информатором
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A71Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A71
Обзор Mio MiVue i95. Комбо-видеорегистратор с WQHD-съемкойОбзор Mio MiVue i95. Комбо-видеорегистратор с WQHD-съемкой
Обзор CORSAIR iCUE 465X RGB (CC-9011188-WW). Корпус с адресной многоцветной подсветкойОбзор CORSAIR iCUE 465X RGB (CC-9011188-WW). Корпус с адресной многоцветной подсветкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor