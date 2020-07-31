iPhone 12 задержится до октября

Буквально вчера авторитетный инсайдер Джон Проссер сообщил о том, что линейка смартфонов iPhone 12 будет выпущена только в октябре или даже ноябре этого года, как информацию подтвердил финансовый директор Apple Лука Маэстри. По его словам, продажи новых смартфонов стартуют на несколько недель позже по сравнению с линейкой iPhone 11, которая дебютировала в конце сентября. Ранее стало известно, что топовая модель iPhone 12 Pro Max получит аккумулятор с рекордной ёмкостью 4380 мАч. Предполагается, что всего этой осенью Apple представит четыре новых iPhone с дисплеями диагональю 5,4, 6,7 и 6,1 дюйма.

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