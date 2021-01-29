iPhone 12S Pro получит версию на 1 ТБ флеш-памяти

Недавно в сети появились качественные рендеры смартфонов серии iPhone 12S, а сегодня заслуживающий доверия информатор Джон Проссер поделился новыми подробностями о грядущих новинках компании Apple. Сообщается, что максимальная конфигурация памяти в iPhone 12 Pro составит 1 ТБ, а у iPhone 12S и 12S mini лишь 512 ГБ.

Согласно предыдущим утечкам, Phone 12s Pro и iPhone 12s Pro Max получат подэкранный сканер отпечатков пальцев Touch ID разработки Qualcomm, технологию Face ID для распознавания по лицу, 6,1 и 6,7-дюймовые дисплеи с кадровой частотой 120 Гц, 5-нанометровый чипсет A15 Bionic, поддержку сетей 5G и Wi-Fi 6E, а также тройную тыльную камеру со сканером LiDAR.