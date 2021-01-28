iPhone 12s Pro показали на рендерах

Профильное издание LetsGoDigital вместе с дизайнером Concept Creator поделились качественными изображениями смартфонов iPhone 12s Pro и iPhone 12s Pro Max, выход которых ожидается осенью этого года. Если верить источникам, перед нами первые смартфоны Apple с подэкранным сканером отпечатков пальцев Touch ID. Предполагается, что в основе дактилоскопического сенсора лежит разработка Qualcomm. Технология Face ID для распознавания по лицу никуда не денется. Смартфонам также прочат 6,1 и 6,7-дюймовые дисплеи с кадровой частотой 120 Гц, 5-нанометровый чипсет A15 Bionic, поддержку сетей 5G и Wi-Fi 6E, тройную тыльную камеру со сканером LiDAR и 512 ГБ флеш-памяти.