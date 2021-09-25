iPhone 13 Pro испытали на прочность. Фото

Небезызвестный инсайдер Бенджамин Гескин поделился фотографией разбитого смартфона iPhone 13 Pro, который только вчера появился в продаже. Информатор не рассказывает, при каких обстоятельствах пострадало устройство, однако урон ему был нанесен критический. Стоит отметить, что модули основной камеры выглядят целыми.

Напомним, что оцененный в 100 тысяч рублей смартфон оснащается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR с разрешением 2532:1170 и 2778:1284 пикселя соответственно, яркостью до 1000 кд/м2, переменной кадровой частотой от 10 до 120 Гц, фирменным 5-нанометровым процессором Apple A15 Bionic, 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп, 12 Мп (телефото с 6-кратным оптическим зумом) и 12 Мп (сверхширокоугольный) и лидаром, селфи-камерой на 12 Мп, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной на 15 Вт.
Комментарии и отзывы iPhone 13 Pro
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