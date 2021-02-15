iPhone 13 Pro получит улучшенный дисплей и новый дизайн

Согласно отчету PhoneArena, известный аналитик Макс Вайнбах и ютубер Джон Проссер опубликовали новую информацию об iPhone 13. Как и в предыдущем случае, iPhone 13 Pro будет иметь слегка более текстурированную мягкую матовую заднюю панель для лучшего и более удобного захвата. Инсайдер также добавил, что iPhone 2021 года будет иметь более продвинутый дисплей с высокой частотой обновления 120 Гц, аналогичной дисплею ProMotion на iPad Pro, для плавного пользовательского интерфейса и взаимодействия с устройством. Правда, стоит понимать, что производитель все же делает ставку на другие технологии и возможности, а более интересный дисплей и дизайн тыльной панели — дополнительные мелочи, которые идут на заднем плане. Ждем более интересных сливов информации.