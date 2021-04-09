iPhone 13 будет продаваться огромными партиями

Появилась весьма интересная информация от инсайдеров, которые узнали о планах компании Apple по поводу продажи нового iPhone. Если верить внутренним документом компании, Apple планирует продать в 2021 году около 250 миллионов устройств, что достаточно внушительно. С другой стороны, нужно понимать, что в 2015 году компания уже поставила достаточно высокую планку в 231 миллион проданных смартфонов, так что побить этот рекорд будет достаточно тяжело. Вероятно, ставку делают на iPhone 13, который должен получить множество различных улучшений и новых технологий, благодаря чему компания продаст огромные партии устройств. При этом нужно понимать, что достигать данной отметки продаж компания планирует не за счет новых устройств, а за счёт уже вышедших смартфонов.