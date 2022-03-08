iPhone 13 и iPhone 13 Pro получили зеленые расцветки

Сегодня компания Apple представила не только третье поколение iPhone SE, но и новые расцветки для смартфонов iPhone 13 и 13 Pro. Первый теперь доступен в обычном зеленом цвете (Green), а старшие модели – в расцветке Alpine Green. Последняя отличается нанесением нескольких слоев металлической керамики. Смартфоны в новой исполнении станут доступны для предзаказа 11 марта, а в розничной продаже появятся уже 18 марта.

Напомним, что iPhone 13 оснащается 6,1-дюймовым OLED-экраном Super Retina XDR с пиковой яркостью 1200 кд/м2, топовой 5-нм платформой Apple A15 Bionic, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, сдвоенной основной камерой с главным модулем разрешением 12 Мп (стабилизация со смещением сенсора) и сверхширокоугольным модулем на 12 Мп, а также беспроводной зарядкой MagSafe.