iPhone 13 не получит нового датчика Touch ID

Поскольку до анонса серии iPhone следующего поколения осталось всего несколько недель, более подробная информация о линейке iPhone 13 продолжает появляться в интернете буквально каждый день. Например, в последней публикации Марк Гурман из Bloomberg раскрывает подробности iPhone с Touch ID. В публикации он сообщает, что в этом году Apple не выпустит iPhone 13 со встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев или Touch ID. Он добавляет, что технологический гигант из Купертино имеет «долгосрочную цель» добавить Face ID под дисплеем. Кажется очевидным, что Apple придерживается Face ID, поскольку у нее есть долгосрочные обязательства в отношении этой технологии, но есть вероятность того, что новый iPhone всё же получит Touch ID, по крайней мере, для бюджетных моделей этого бренда. Но в этом году этого не произойдёт.

Марк Гурман говорит, что есть два возможных сценария — модели iPhone высокого класса с функцией Face ID в дисплее и модели младшего класса с датчиками Face ID, расположенными внутри выемки вверху дисплея, аналогично тому, что предлагает Apple в настоящее время. С другой стороны, компания могла бы предложить Face ID в дисплее для моделей высокого класса, в то время как модели младшего класса могли бы иметь Touch ID. С другой стороны, какой смысл было вкладывать миллиарды долларов в разработку новой технологии, если потом от нее производитель просто откажется. Будем следить за слитой в сеть информации, которая, возможно, вскоре вновь появится.
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