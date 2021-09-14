iPhone 13 оценен в 80 тысяч рублей

Компания Apple пополнила ассортимент смартфонов моделями iPhone 13 и iPhone 13 mini, которые не сильно отличаются от своих предшественников. Стандартную модель оснастили 6,1-дюймовым OLED-экраном Super Retina XDR с пиковой яркостью 1200 кд/м2 и уменьшенной чёлкой, топовой 5-нм платформой Apple A15 Bionic, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, сдвоенной основной камерой с главным модулем разрешением 12 Мп (стабилизация со смещением сенсора) и сверхширокоугольным модулем на 12 Мп, а также улучшенной беспроводной зарядкой MagSafe. Младшая модель отличается 5,4-дюймовым дисплеем. Итак, iPhone 13 в версии со 128 ГБ флеш-памяти оценен в 80 тысяч рублей, а iPhone 13 mini – 70 тысяч рублей. Старт продаж намечен на 24 сентября.