iPhone 13 засветился в интернете

На этой неделе произошла утечка информации о новой линейке iPhone 2021 года с весьма очевидными названием: iPhone 13. Линейка новых смартфонов iPhone 13 появилась в списке серийных моделей, включая iPhone 13 (дважды, что обычно означает, что одна будет называться «mini»), iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. В списке указаны размеры экрана: 5,4 дюйма, 6,1 дюйма (дважды — один для обычного iPhone 13, второй для Pro-версии) и 6,7 дюйма (для Pro Max). Скорее всего, мероприятие с анонсом нового iPhone 13 состоится в сентябре. Появление iPhone 13 в магазинах также, вероятно, стоит ожидать в сентябре — к концу месяца все смартфоны, включая iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, поступят в официальную продажу. Ожидается, что эти устройства будут выглядеть и ощущаться практически так же, как их предшественники, а самые серьезные изменения в дисплеях и мощности камеры произойдут в 2022 году.

В этом году изменения, скорее всего, будут небольшими — производитель немного улучшит камеру, повысит частоту обновления дисплея, доработает какие-то мелкие функции, после чего просто представит более мощный процессор. Однако стоит понимать, что 13 в названии — весьма спорный момент. Многие американские пользователи заявили, что они бы не купили смартфон с данной цифрой в названии из-за суеверий, но, возможно, производитель что-то с этим придумает. А вы бы купили смартфон iPhone 13, пусть даже это число не совсем счастливое? Интересно узнать мнение читателей.