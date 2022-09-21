iPhone 14 Pro Довольно трудно ремонтировать

Безусловно, современные смартфоны сами по себе являются достаточно сложными в плане ремонта — это многоуровневые гаджеты, в которые буквально втискивают массу различного железа с целью сделать устройство тоньше и легче, не потеряв при этом в возможностях. И с iPhone 14 Pro это вылилось в определённую проблему, так как производитель постарался сделать в том же корпусе более продвинутую систему камер, из-за чего блок с линзами пришлось вынести заметно дальше за пределы корпуса, плюс внутри всё стало слишком тесно. В итоге получилось так, что специалисты сразу отметили — ремонтировать этот смартфон будет почти нереально, так как при малейшем повреждении снять панели будет тяжело и дорого. Соответственно, пользователям стоит крайне аккуратно относиться к своим мобильным устройствам.

Также стоит понимать, что тыльная сторона устройства выполнена из стекла, так что ни о какой прочности не может быть и речи. Более того, нужно понимать, что современные устройства напичканы различными модулями, которые устанавливаются в корпусе буквально на клей — их снять очень трудно, приходится топить клей и стараться не повредить при этом остальные компоненты. Именно из-за этого специальные компании, которые занимаются ремонтом устройств Apple, говорят о слишком высоких рисках в процессе ремонта, а чем они выше, тем будет выше и цена самого ремонта — это естественно. Будем надеяться, что пользователи, купившие смартфон по такой высокой цене, будут носить гаджеты аккуратно.
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