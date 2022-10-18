iPhone 14 Pro Max победил всех в тесте автономности

В современных реалиях рынка смартфонов уже достаточно сложно как-либо удивлять пользователя производительностью процессора, так как даже флагманы трёхлетней давности могут без проблем справляться как с играми, так и с софтом. И чтобы хоть как-то рекламировать свои новинки, компании стали делать серьёзный упор на длительности автономной работы, так как это сфера, в которой можно конкурировать и выделяться на фоне оппонентов. Например, сегодня оказалось, что у iPhone 14 Pro Max просто безумное время автономной работы — при просмотре браузера батареи смартфона хватило на 19 часов и 5 минут. Это на самом деле впечатляющий результат, ведь у конкурентов, которые стоят примерно столько же, время автономной работы гораздо ниже.

Например, Pixel 7 Pro, флагман нового поколения от компании Google, показал в том же тесте всего 14 часов и 19 минут. Да, то на пять часов меньше, чем у конкурента от Apple, при том, что они находятся в одной категории и в целом продаются одной и той же аудитории. Но самое удивительное в том, что Galaxy S22 Ultra, который внешне довольно крупный смартфон и у которого под капотом внушительная батарея, проработал в том же тесте всего 13 часов и 17 минут. То есть на шесть часов меньше, чем флагман Apple. Это крайне странно, так что если пользователи давно мечтали о флагмане и хотят, чтобы новое устройство работало максимально долго, то стоит обратить своё внимание именно на этот гаджет, ведь у конкурентов ситуация гораздо хуже, а цена примерно такая же.
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