iPhone 14 Pro Max получил модификацию для SIM-карты

На момент официального анонса смартфонов Apple нового поколения многие пользователи жаловались на то, что в американской версии нет слота под SIM-карту, хотя это, конечно, довольно странная претензия. На самом деле технология eSIM есть во всех развитых странах и подключиться к оператору в любой из стран можно буквально за пять минут, но для кого-то данная новость стала неожиданностью. К счастью, пользователи в сети поработали над решением этой проблемы и создали специальную модификацию для материнской платы смартфона, которая позволяет интегрировать SIM-карту в смартфон без слота для SIM-карты через переходник. Не совсем уверены, что это будет хорошо работать в различных регионах мира, да и связь, вероятно, будет работать хуже.

Но если у пользователя есть острая необходимость в SIM-карте, а его смартфон данную функцию не поддерживает, то можно, конечно, поставить модификацию с переходником. Правда, стоит сразу сказать, что подобные модификации полностью лишают вас гарантии на смартфон, плюс далеко не каждый мастер сможет правильно интегрировать переходник в систему. Соответственно, гораздо разумнее будет просто купить европейскую версию смартфона и получить необходимый слот с нормальной поддержкой частот и сервисов связи. Это, скорее, вариант для тех, кто уже купил смартфон и теперь ему просто ничего не остаётся, кроме как взять и интегрировать модификацию для комфортной работы или путешествий по странам, где eSIM пока что не поддерживают.