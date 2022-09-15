iPhone 14 Pro Max получил заметное увеличение автономности. Почти

На презентации новых iPhone представители компании Apple уверенно заявили, что их новые устройства теперь имеют более внушительное время автономной работы, так что пользователи будут меньше зависеть от розетки. Но на самом деле оказалось, что всё не так хорошо, как могло показаться, ведь первые смартфоны отправились блогерам на обзор, а те выяснили, что на самом деле у iPhone 14 Pro Max в сравнении с таким же смартфоном прошлого года прирост автономности всего 1 час. И то, стоит сказать, что речь не о реальных сценариях использования, а о синтетических тестах, которые позволяют определить, сколько часов смартфон может проработать на одном заряде. То есть на деле разница будет в тридцать минут от силы, и ожидать невероятной автономности точно не стоит.

Почему же компания Apple так активно говорила про автономность, которая на самом деле осталась точно такой же? Всё дело в маркетинге — многие пользователи, когда слышат о приросте длительности автономной работы, думаю о заметном повышении этого времени и готовы отдать свои деньги за то, чтобы дольше пользоваться устройством без подзарядки. Но на самом деле те 30 минут, которые получает пользователь, ничего не меняют в сценарии использования устройства — это буквально дополнительные 5% заряда аккумулятора. А при учете того, что у iPhone 14 Pro Max нет поддержки быстрой зарядки, говорить о быстром восполнении разряженной батареи тоже не приходится. Так что если вы ждали чуда, то его не будет, к сожалению.
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