iPhone 14 Pro Max продают за 570 тысяч рублей

Напомним, что iPhone 14 Pro Max оснащается новым вырезом Dynamic Island, 6,7-дюймовым OLED-экраном с пиковой яркостью 2000 кд/м2, кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц, режимом Always-On Display, флагманским 4-нм чипсетом Apple A16 с 6-ядерным GPU и CPU, тройной тыльной камерой с главным модулем на основе 48-Мп датчика изображения, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп и модулем телефото на 12 Мп с фокусным расстоянием 77 мм, фронтальной камерой на 12 Мп с автофокусом и поддержкой спутниковой связи.