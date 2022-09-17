iPhone 14 Pro Max продают за 570 тысяч рублей

Компания Apple только вчера дала старт продажам iPhone 14, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max во многих странах, но перекупщики уже продают на «Авито» долгожданные новинки. Большинство продавцов берут предоплату и обещают привезти смартфоны в кратчайшие сроки, но некоторые готовы продать их прямо сейчас. Разумеется, наценка в таких случаях оказывается заоблачной. Например, iPhone 14 Pro Max с 512 флеш-памяти предлагают приобрести за 570 тысяч рублей.

Напомним, что iPhone 14 Pro Max оснащается новым вырезом Dynamic Island, 6,7-дюймовым OLED-экраном с пиковой яркостью 2000 кд/м2, кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц, режимом Always-On Display, флагманским 4-нм чипсетом Apple A16 с 6-ядерным GPU и CPU, тройной тыльной камерой с главным модулем на основе 48-Мп датчика изображения, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп и модулем телефото на 12 Мп с фокусным расстоянием 77 мм, фронтальной камерой на 12 Мп с автофокусом и поддержкой спутниковой связи.
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