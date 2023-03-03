iPhone 14 Pro назвали лучшим смартфоном прошлого года

Вчера состоялась условная церемония награждения в рамках мероприятия Global Mobile Awards, на которой смартфон iPhone 14 Pro официально назвали лучшим смартфонов прошлого года. Здесь стоит уточнить, что специалисты, которые оценивают устройство, в первую очередь ставят оценки за производительность в бенчмарках и видеоиграх, за качество фотографии, уровень качества сборки и материалов, за фотографии и видео, а также дисплей, дизайн и многое другое. В этом плане у iPhone 14 Pro действительно всё хорошо, потому что производитель явно постарался над созданием базы для грядущего апдейта. В целом дисплей у смартфона действительно один из лучших, при этом производительности чипа достаточно, чтобы ещё годами выполнять все поставленные перед пользователем задачи.

Специалисты, которые выбирают лучший смартфон прошлого года, заявили, что провели детальные тесты множества гаджетов, чтобы прийти к единому мнению. В конечном итоге были отброшены те устройства, экосистема которых работает не так, как нужно, либо не работает вообще, плюс китайских устройств поубавилось в топе. В топе помимо флагмана компании Apple ещё появились смартфоны Google Pixel 7 Pro, Nothing Phone (1), Samsung Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4, что, конечно, немного смущает. В списке лучших пяти устройств нет ни единого флагмана Xiaomi или той же Oppo, которые сейчас на голову выше складных устройств для энтузиастов, так что объективность этого результата можно смело ставить под сомнение.