iPhone 14 и iPhone 14 Pro уже можно предзаказать в России

Отечественный ритейлер МТС начал принимать предварительные заказы на новые смартфоны Apple, которые были представлены вчера вечером. Итак, iPhone 14 в базовой версии со 128 ГБ флеш-памяти оценен в 85 тысяч рублей, iPhone 14 Plus – от 95 тысяч рублей, iPhone 14 Pro – от 105 тысяч рублей, а iPhone 14 Pro Max – от 115 тысяч рублей. Разумеется, в текущих условиях точные сроки поставок не сообщают, но в условиях указано – до 120 дней. Отметим, что до получения смартфона пользователь сможет от него отказаться. Напомним, что в США iPhone 14 и iPhone 14 Plus оценены от 800 и 900 долларов соответственно, а iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max от 1000 и 1100 долларов соответственно.

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