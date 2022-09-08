iPhone 14 оценен в 800 долларов

Компания Apple пополнила ассортимент смартфонов моделями iPhone 14 и iPhone 14 Plus, которые получили 6,1- и 6,7-дюймовые OLED-экраны с пиковой яркостью 1200 кд/м2, 5-нанометровым чипсетом Apple A15 Bionic (6-ядерный GPU, 6-ядерный CPU и 16-ядерный NPU), сдвоенной тыльной камерой с 12-Мп главным модулем (более крупный сенсор и оптическая стабилизация) и 12-Мп сверхширокоугольным модулем, селфи-камерой TrueDepth на 12 Мп с автофокусом и поддержкой спутниковой связи с функцией отправки сообщений в чрезвычайных ситуациях. Младшая модель появятся в продаже 16 сентября по цене от 800 долларов, а старшая – 7 октября от 900 долларов.

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