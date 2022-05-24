iPhone 14 получит новую фронтальную камеру

Одним из самых больших обновлений, появившихся (если верить информации инсайдеров) в семействе iPhone 14 этой осенью, может стать селфи-камера в новом формате. Apple, как утверждается, хочет купить высококачественные селфи-камеры для своих iPhone следующего поколения, и поэтому рассматривает LG Innotek для поставки камер вместе с Sharp. Это будет первый случай в истории, когда фронтальная камера iPhone будет сделана корейской компанией. Изначально предполагалось, что камера LG Innotek будет использоваться на iPhone 15, но недавно Apple в спешке передвинула график. Это связано с некоторыми проблемами качества, с которыми столкнулись камеры китайского производства, которые выявились во время недавнего проверки качества. Так что неназванных китайских производителей списали в утиль, а LG Innotek привезли в качестве замены iPhone 14-го поколения.

По крайней мере, так говорится в сегодняшнем неподтвержденном слухе. Вероятно, качество китайских камер было настолько низким, что у производителя просто не осталось выбора, кроме как заменить камеру вовсе. Тем не менее, Apple давно пора было обновить свои селфи-камеры. И если этот слух подтвердится, модели iPhone 14 будут иметь автофокус на своих фронтальных камерах. Это, наряду с улучшением других функций, приведет к тому, что цена за единицу фронтальной камеры iPhone 14 выросла почти в три раза по сравнению с предыдущими моделями. Но и качество снимков, вероятно, тоже будет заметно выше.