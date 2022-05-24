iPhone 14 получит новую фронтальную камеру

Одним из самых больших обновлений, появившихся (если верить информации инсайдеров) в семействе iPhone 14 этой осенью, может стать селфи-камера в новом формате. Apple, как утверждается, хочет купить высококачественные селфи-камеры для своих iPhone следующего поколения, и поэтому рассматривает LG Innotek для поставки камер вместе с Sharp. Это будет первый случай в истории, когда фронтальная камера iPhone будет сделана корейской компанией. Изначально предполагалось, что камера LG Innotek будет использоваться на iPhone 15, но недавно Apple в спешке передвинула график. Это связано с некоторыми проблемами качества, с которыми столкнулись камеры китайского производства, которые выявились во время недавнего проверки качества. Так что неназванных китайских производителей списали в утиль, а LG Innotek привезли в качестве замены iPhone 14-го поколения.

По крайней мере, так говорится в сегодняшнем неподтвержденном слухе. Вероятно, качество китайских камер было настолько низким, что у производителя просто не осталось выбора, кроме как заменить камеру вовсе. Тем не менее, Apple давно пора было обновить свои селфи-камеры. И если этот слух подтвердится, модели iPhone 14 будут иметь автофокус на своих фронтальных камерах. Это, наряду с улучшением других функций, приведет к тому, что цена за единицу фронтальной камеры iPhone 14 выросла почти в три раза по сравнению с предыдущими моделями. Но и качество снимков, вероятно, тоже будет заметно выше.
Motorola Maven просочился в недавних фотографиях…
Motorola Maven просочился в недавних фотографияхMotorola Maven, который считается грядущим складным смартфоном Razr от бренда, принадлежащего Lenovo, про…
iPhone 13 подешевел на 130 долларов в Индии…
iPhone 13 подешевел на 130 долларов в ИндииНесколько дней назад смартфон iPhone 13 подешевел на 185 долларов в Китае, а сегодня цена на него была ск…
Ползунок виброрежима OnePlus, появится на телефоне Realme…
Ползунок виброрежима OnePlus, появится на телефоне RealmeНачиная с самого первого OnePlus One, все последующие флагманские модели OnePlus имеют ползунок виброрежи…
Apple прекращает выпуск iPod touch…
Apple прекращает выпуск iPod touchСегодня Apple объявила о прекращении производства iPod touch, а вместе с ним и всей линейки iPod. iPod to…
Раскрыты характеристики смартфона Oppo K10 Pro …
Раскрыты характеристики смартфона Oppo K10 Pro Серия Oppo K10 выйдет на рынок смартфонов через семь месяцев после появления линейки K9. Первым телефоном…
Рассекречен дизайн смартфона Realme GT Neo3…
Рассекречен дизайн смартфона Realme GT Neo3Компания Realme опубликовала качественный рендер геймерского смартфона Realme GT Neo3, официальный релиз …
Бюджетный телефон HUAWEI Maimang 11 представлен на сайте сер…
Бюджетный телефон HUAWEI Maimang 11 представлен на сайте серHUAWEI Maimang 11 появился на сайте сертификации TENAA с номером модели TYH622M. Устройство является прее…
Samsung Galaxy S23 может получить подэкранную камеру…
Samsung Galaxy S23 может получить подэкранную камеруАвторитетный информатор Ice Universe поделился изображениями флагманского смартфона Samsung Galaxy S23, о…
Обзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежиОбзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежи
Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000
Обзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкойОбзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкой
Обзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисовОбзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисов
Обзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камерыОбзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камеры
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor