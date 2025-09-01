iPhone 14 спас жизнь человеку

Apple год за годом совершенствует функции безопасности в iPhone и Apple Watch — и это уже не раз становилось причиной реального спасения людей. А теперь компания вновь совершила доброе дело — недавно iPhone помог выжить 16-летней Линдси Лесковак, которая заснула за рулём, врезалась в столбы и деревья, получив серьёзные травмы. Возвращаясь домой, Линдси уснула, а её грузовик вылетел с дороги и разбился. Девушка потеряла сознание и оказалась заблокирована в машине с множественными переломами, включая серьёзные травмы обеих ног и шейного отдела позвоночника. В этот момент её iPhone 14 стал настоящим спасательным кругом — функция Crash Detection зафиксировала сильное столкновение и автоматически вызвала службу спасения.

«Как только произошла авария, телефон Линдси сам набрал 911 и передал координаты спасателям», — рассказала её мать. Женщина призналась, что даже не знала о существовании такой функции и теперь советует всем убедиться, что она активирована. Связь с диспетчером длилась около 22 минут — этого времени оказалось достаточно, чтобы спасатели смогли быстро обнаружить девушку и оказать первую помощь. Как отмечают врачи, именно первые минуты после аварии являются критически важными для выживания. Функция Crash Detection работает на всех iPhone начиная с 14-й серии (с iOS 16 и выше), а также на Apple Watch Series 8, SE (2-го поколения) и Ultra с watchOS 9. Удивительно, но фишка, которую все получили совершенно бесплатно, действительно спасает жизни.