iPhone 14 уже поступил в производство

Начался первый этап производства iPhone 14 — об этом со ссылкой на свои источники официально сообщило издание 9to5Mac. Как сообщает журналист издания, дизайн iPhone 14 сейчас находится на стадии пробного производства. На данный момент создается небольшое количество устройств для сбора данных, которые позже будут использоваться для помощи в массовом производстве iPhone. Цели пробного производства — выяснить, есть ли проблемы с конструкцией iPhone и есть ли другие возможности для улучшения продукта. На этапе пробного производства производители собирают различные типы важных данных, например, сколько единиц продукции может быть произведено в час, и с помощью собранных данных они могут создать соответствующую процедуру контроля качества.

Однако интересно то, что в этом году Luxshare, производитель, участвовавший в сборке моделей iPhone 13 Pro в прошлом году, до сих пор не получил заказ на производственное обслуживание. Из-за этого считается, что в этом году Luxshare не будет участвовать в производстве модели iPhone 14 Pro и, скорее всего, будет задействована только в производстве базового iPhone 14. Это печально для Luxshare, потому что iPhone модели Pro являются наиболее прибыльными в производстве. Обычно в середине-конце февраля Apple отправляет своим производителям заказ на новый iPhone. При получении заказа производители составляют спецификацию материалов, которые используются в производстве, а также настраивают испытательные машины для контроля качества.