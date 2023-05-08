iPhone 15 Pro Max получит более тонкие рамки вокруг дисплея

iPhone 15 и iPhone 15 Plus, если верить информации инсайдеров, будут иметь множество различных изменений, поскольку Apple стремится увеличить продажи стандартных моделей. Впрочем, это совершенно не мешает производителю работать и над тем, чтобы выделить свою новую линейку смартфонов Pro за счёт в том числе и дизайнерских уловок. Например, сегодня инсайдеры поведали о том, что производитель планирует сделать рамки вокруг дисплея смартфона максимально тонкими, дабы пользователь мог с комфортом поглощать комфорт с большей диагональю при тех же габаритах корпуса. Также ранее сообщалось, что модели iPhone 15 Pro будут иметь кнопки на тактильной основе и кнопку действия, которая заменит переключатель в режим «Без звука».

Впрочем, теперь инсайдеры заявляют, что Apple больше не рассматривает решение на основе тактильных кнопок в этом году, и ёмкостные кнопки будут зарезервированы для моделей «Pro» следующего года. В этом году предполагается, что iPhone 15 Pro Max будет иметь более тонкие рамки, что придаст устройству новый внешний вид и ощущение нового дизайна, но на этом внешние изменения заканчиваются. Также поставщики секретной информации заявили, что iPhone 15 Pro Max будет условным суперфлагманом, так как именно этот смартфон должен получить все передовые функции и возможности, тогда как обычная Pro-версия будет обладать куда меньшим набором преимуществ. И это на самом деле очень важный момент для потенциальных покупателей.