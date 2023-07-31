iPhone 15 Pro будет гораздо проще ремонтировать

Когда дело доходит до ремонта современных флагманов, обсуждать последние модели iPhone — очень трудоёмкая и неблагодарная задача. Из-за желания сделать смартфон более тонким, лёгким и привлекательным, компания Apple сделала процесс разбора смартфона слишком сложным и это даже может привести к дополнительному повреждению устройства. Вполне логично, что компания Apple стремится предложить более удобный способ разбора iPhone 15 Pro в целях ремонта, обеспечивая простой доступ к внутренним компонентам системы. Инсайдер из Bloomberg даже заявил, что компания в последнее время активно работала над тем, чтобы смартфоны нового поколения были более простыми в ремонте.

Для обеспечения более простого доступа к внутренним компонентам смартфона необходимо переработать корпус, так что теперь все заклёпки и винты будут расположены таким образом, что специалист по ремонту смог открыть iPhone 15 Pro с задней стороны или со стороны дисплея, не нанося при этом устройству повреждений. Например, если необходимо заменить панель экрана устройства, специалист по ремонту может вытащить дисплей и заменить его на новый без необходимости взаимодействовать с тыльной стороной устройства. В случае замены аккумулятора устройство можно открыть сзади, что тоже очень удобно и безопасно. В конечном итоге процесс ремонта устройства станет более простым, что в результате будет выгодно и для самого производителя. Ведь если ремонтировать смартфоны по гарантии проще, то Apple от этого только выиграет.