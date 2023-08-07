iPhone 15 Pro получил незначительное снижение толщины рамок

По сообщениям крупных инсайдеров, компания Apple использует процесс, называемый LIPO (низкое давление при впрыскивании), что позволяет компании производить дисплеи с более тонкими рамками как для iPhone 15 Pro, так и для iPhone 15 Pro Max. Эта новость вчера облетела буквально весь интернет и многие пользователи восхищались данной инновации, но на деле всё гораздо проще. чем кажется. При прямом сравнении с iPhone X выяснилось, что рамки у iPhone X всего на 30% больше того, что производитель планирует представить в сентябре текущего года. Предполагается, что рамки вокруг дисплея у iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max составляют 1,55 мм — в этом плане оба флагмана переплюнут рекорд Xiaomi 13 Pro с толщиной рамки в 1,81 мм. Впрочем, когда речь идёт о столь незначительных величинах, даже крайне минимальные изменения в корпусе на самом деле бросаются в глаза.

Например, специалисты информационного издания 9to5Mac представили изображение, показывающее, как будут отличаться рамки смартфонов, когда рядом расположены iPhone 15 Pro и iPhone X. Как и ожидалось, разница между смартфонами просто огромна, так как шестилетний iPhone X выглядит устаревшим с точки зрения дизайна. Более того, рамки современных iPhone текущего поколения составляют 2,2 мм, поэтому снижение до 1,55 мм на бумаге может не казаться значительным изменением, но при наглядном сравнении это просто безумное отличие. Беда лишь в том, что технология LIPO очень новая и стоимость таких дисплеев вырастет.
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