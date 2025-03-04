iPhone 15 Pro получил важную функцию на базе ИИ

В последней бета-версии операционной системы iOS 18.4 для разработчиков появилась функция Visual Intelligence — аналог Google Lens от компании Apple. Как сообщает информационное издание 9to5Mac, она теперь доступна для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, но, правда, стоит отметить, что операционная система не вышла в релиз и пользоваться функцией на флагманах прошлого года могут только те пользователи, которые поставили себе бета-версию прошивки. Ранее Apple заявляла журналистам другого западного издания, что функция Visual Intelligence появится на этих моделях с будущим обновлением, но не уточняла, когда именно. Судя по всему, официальный релиз iOS 18.4 в апреле добавит эту функцию для широкой аудитории, но есть шанс, что позже эту функцию могут перенесли — всё же спешить компании явно некуда.

Изначально Visual Intelligence дебютировала вместе с iPhone 16 в сентябре, будучи доступной через кнопку Camera Control. Поскольку у iPhone 15 Pro и iPhone Pro Max этой кнопки нет, владельцы смогут активировать функцию через Action Button или Центр управления — так же, как на недавно выпущенном iPhone 16E. Кроме того, по данным 9to5Mac, в новой бета-версии iOS 18.4 (developer beta 2) добавлена поддержка Visual Intelligence через Action Button и Центр управления для всей линейки iPhone 16. Это хорошие новости, потому что функция на самом деле достаточно интересная, она позволяет упростить определённые задачи и при этом не требует мощного железа.
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