iPhone 15 Pro получит корпус из титана и новую кнопку на корпусе

Сразу несколько надёжных инсайдеров сообщили, что в линейке iPhone 15 Pro в этом году произойдут значительные изменения, но они при этом будут сопровождаться значительным повышением цен. По информации, опубликованной информационным изданием Bloomberg, новые модели Pro будут иметь корпус, выполненный из титана вместо нержавеющей стали, что сделает их более прочными и лёгкими. Экраны новых флагманов также будут иметь более тонкие рамки вокруг дисплея благодаря новой технологии — в результате производитель уменьшит размер чёрной рамки примерно на треть, что на самом деле выглядит крайне привлекательно. И, как ранее сообщалось множеством известных изданий, ожидается замена переключателя беззвучного режима на настраиваемую кнопку, которая будет поддерживает различную силу и длительность нажатия, а разъём Lightning заменят на USB Type-C.

Проблема лишь в том, что всё это может повлиять на цену. На текущий момент прогнозы аналитиков указывают на возможное повышение цен на 200 долларов в случае модели Max и на 100 долларов в случае с обычной Pro-версией. Впрочем, значительные улучшения будут реализованы не только в Pro-версиях смартфонов, потому что стандартная модель iPhone откажется от выемки над дисплеем в пользу технологии Dynamic Island, что сделает обычные модели практически неотличимыми от Pro-моделей компании. Правда, линейка базовых смартфонов останется с частотой обновления 60 Гц, а не 120 Гц, как у Pro, так как иначе Apple будет трудно объяснить смысл покупать Pro-смартфоны.