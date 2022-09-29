iPhone 15 Pro получит значительный апгрейд

Ситуация со смартфонами iPhone 14 получилась достаточно странная — оригинальная модель iPhone 14 настолько не пользуется спросом, что производителю приходится сокращать объёмы предварительных заказов на производстве. При этом модель iPhone 14 Plus пользуется чуть более высокой популярностью, но всё равно это не тот смартфон, который будет делать продажи производителю. Совсем иная ситуация в сегменте Pro-устройств — базовая модель iPhone 14 Pro предоставляет пользователям доступ к внушительному набору функций и возможностей за относительно адекватные деньги, так что пользователи с радостью этот гаджет приобретают. Но важнее то, что iPhone 14 Pro Max пользуется безумным спросом — настолько, что компании придется переработать iPhone 15 Pro, дабы он имел больше преимуществ.

Это весьма понятно — если пользователи сейчас активно покупают iPhone 14 Pro Max, то когда выйдет iPhone 15 Pro Max, его мало кто захочет покупать, если у него не будет каких-то серьёзных преимуществ или улучшений. Чтобы устройство в будущем пользовалось спросом, производителю нужно реализовать какую-то важную функцию, без которой пользователям будет тяжело жить. Например, можно реализовать порт USB Type-C, который позволит отказаться от собственного порта компании Apple. Также есть шанс, что производитель всё же даст пользователям быструю зарядку, которая уже есть у всех устройств на рынке. Или же просто сделает систему камер с двумя датчиками по 48 Мп вместо одного — это вполне в духе Apple.