iPhone 15 Pro позволил Apple заработать 70 млрд за первый квартал 2024 года

На протяжении нескольких кварталов компания Apple демонстрировала незначительный спад в прибыли, вызванный падением уровня продаж ноутбуков и планшетов, но теперь компания отчиталась о финансовых успехах за Q1 2024 (первый квартал 2024 года), оценив свою выручку в 119,6 миллиарда долларов — это на 2 миллиарда долларов больше, чем годом ранее (117,15 миллиарда долларов компания заработала в Q1 2023). Небольшой рост выручки был вызван ростом продаж iPhone и Mac, а службы и сервисы технологического гиганта достигли нового рекорда продаж. В результате компания Apple получила чистую прибыль в размере 33,9 миллиарда долларов по сравнению с 30 миллиардами долларов, заработанными за аналогичный период 2023 года.

Для достижения цели компания выпустила новые модели ноутбуков на базе процессора M3 — в результате продажи компьютеров Mac существенно выросли и компания заработала 7,78 миллиарда долларов в сравнении с 7,74 миллиарда долларов годом ранее (рост очень слабый, но стоит напомнить, что весь 2023 год компания на рынке ноутбуков сталкивалась с ужасным уровнем продаж). iPhone вновь был основным направлением компании, сгенерировав 69,7 миллиарда долларов — годом ранее было всего 65,78 миллиарда долларов. Сильный спрос на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max помог поднять общую выручку компании, что, вероятно, вызвало облегчение у руководства Apple, учитывая постепенное снижение продаж iPhone в последние несколько кварталов, особенно в Китае.