iPhone 15 Pro позволил Apple заработать 70 млрд за первый квартал 2024 года

Для достижения цели компания выпустила новые модели ноутбуков на базе процессора M3 — в результате продажи компьютеров Mac существенно выросли и компания заработала 7,78 миллиарда долларов в сравнении с 7,74 миллиарда долларов годом ранее (рост очень слабый, но стоит напомнить, что весь 2023 год компания на рынке ноутбуков сталкивалась с ужасным уровнем продаж). iPhone вновь был основным направлением компании, сгенерировав 69,7 миллиарда долларов — годом ранее было всего 65,78 миллиарда долларов. Сильный спрос на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max помог поднять общую выручку компании, что, вероятно, вызвало облегчение у руководства Apple, учитывая постепенное снижение продаж iPhone в последние несколько кварталов, особенно в Китае.