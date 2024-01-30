iPhone 15 Pro провалил испытание на прочность

В сети появилось тестирование на прочность смартфонов Honor Magic 6 Pro, Xiaomi 14 Pro и iPhone 15 Pro. Устройства роняли на твердую поверхность, чтобы проверить прочность их защитных стекол: Honor G-Rhino, Xiaomi Dragon Crystal и Apple Ceramic Shield соответственно. Итак, задняя панель iPhone 15 Pro разбилась после падения на асфальт с высоты 1 метра, а дисплей – с 1,5 метра. Xiaomi 14 Pro разбился при падении с высоты 2 метров, а у Honor Magic 6 Pro разбилось лишь защитное стекло тыльной камеры. По словам авторов, Honor Magic 6 Pro стал первым смартфоном, прошедшим это испытание. Тестеры отдельно отметили, что рамка iPhone 14 Pro из титанового сплава действительно очень прочная, но она не способна защитить экран при падении.

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