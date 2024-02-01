iPhone 15 Pro разочаровал 700 тысяч покупателей

Сегодня информационное издание PerfectRec опубликовало результаты опроса 700 тысяч пользователей, в которых указано, что новый iPhone 15 Pro имеет самый низкий рейтинг удовлетворённости клиентов среди всех премиальных моделей iPhone. То есть на текущий момент среди всех смартфонов компании данное устройство является наихудшим на основе данных, которые дают сами владельцы, что, безусловно, просто ужасно. Чаще всего пользователи, которые проходили данный опрос, жаловались на ужасную продолжительность автономной работы батареи, проблемах, связанных с выступающими камерами на тыльной панели устройства, из-за которых смартфон было сложно положить на плоскую поверхность, а также на отсутствие существенных обновлений по сравнению с iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Это вполне ожидаемые претензии, потому что на самом деле у этого смартфона действительно нет существенного апгрейда в сравнении со смартфонами предыдущих поколений. Возможно, будущие обновления программного обеспечения от Apple могут повысить данный рейтинг удовлетворённости, ведь компания работает над внедрением различных технологий на базе искусственного интеллекта, но пока что это лишь предположения. На самом деле пользователи просто устали из года в год получать одни и те же смартфоны без существенного прироста производительности или новых функций, за которые хотелось бы отдавать свои деньги. И это, конечно, сыграет свою роль в будущем, когда iPhone начнёт терять позиции.