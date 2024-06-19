iPhone 15 Pro стал производительнее благодаря iOS 18

Совсем недавно, в рамках презентации WWDC 2024, компания Apple установила ограничение касательно возможности использовать функции искусственного интеллекта Apple Intelligence, требуя для запуска технологии локально наличие как минимум смартфона iPhone 15 Pro с чипом A17 Pro, который оснащён более производительным модулем Neural Engine по сравнению с предшественниками. А теперь, когда операционная система iOS 18 официально доступна в формате бета-версии для разработчиков, было обнаружено, что Neural Engine в iPhone 15 Pro Max работает на 25 процентов быстрее, чем раньше с iOS 17. Дело в том, что операционная система iOS 17 не могла полностью воспользоваться преимуществами чипа A17 Pro в моделях iPhone 15 Pro и только в iOS 18 разработчики смогли реализовать эффективное использование этого модуля.

В результате Neural Engine в iPhone 15 Pro Max работает до 25 процентов быстрее, что является значительным улучшением для задач, связанных с машинным обучением или функциями Apple Intelligence. Например, в бенчмарке Core ML модуль Neural Engine в составе iPhone 15 Pro Max заработал около 6000 баллов при запуске на операционной системе iOS 17.4.1. Однако после обновления устройства до первой бета-версии iOS 18, этот же смартфон продемонстрировал уже 7816 баллов. Это значит, что производительность действительно выросла на 25 процентов по сравнению с iPhone 15 Pro Max, работающим на iOS 17.4.1. Возможно, компания намеренно скрывала возможности A17 Pro, так как они были бы избыточными для функций, представленных в iOS 17.
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