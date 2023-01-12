iPhone 15 лишится физических кнопок

В последнее время компания Apple достаточно активно работает над апгрейдом своих новых смартфонов, потому что это отличная возможность повысить продажи. Ведь после анонса прошлого поколения смартфонов продажи у производителя очень сильно упали — настолько, что компания была вынуждена переписывать свои планы по реализации устройство за квартал и год, а это не очень понравилось инвесторам и в целом корпоративному сектору. Соответственно, компания приняла решение в iPhone 15 добавить достаточно новых функций, чтобы пользователи хотели его приобретать и проблем с продажами больше не было. Например, инсайдеры сообщают о том, что компания решила полностью отказаться от кнопок на корпусе смартфона, что довольно необычно.

Вместо привычных кнопок производитель предлагает установить некие элементы управления, которые будут более пригодны для использования, но при этом позволят убрать механические компоненты из самого корпуса. Это значит, что компания хочет сделать устройство тоньше или легче, либо же просто упростить конструкцию. Пока что точно сказать о том, насколько это интересное и удобное решение, нельзя, потому что компания сама, естественно, ничего официально не подтвердила и не показала. Скорее всего у смартфона iPhone 15 Pro действительно будет нечто подобное, потому что компании нужно придумать, как завлечь аудиторию к приобретению нового гаджета — сейчас флагманский смартфон компании и так достаточно хорош, чтобы его на что-то менять.