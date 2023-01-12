iPhone 15 лишится физических кнопок

Вместо привычных кнопок производитель предлагает установить некие элементы управления, которые будут более пригодны для использования, но при этом позволят убрать механические компоненты из самого корпуса. Это значит, что компания хочет сделать устройство тоньше или легче, либо же просто упростить конструкцию. Пока что точно сказать о том, насколько это интересное и удобное решение, нельзя, потому что компания сама, естественно, ничего официально не подтвердила и не показала. Скорее всего у смартфона iPhone 15 Pro действительно будет нечто подобное, потому что компании нужно придумать, как завлечь аудиторию к приобретению нового гаджета — сейчас флагманский смартфон компании и так достаточно хорош, чтобы его на что-то менять.