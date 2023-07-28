iPhone 15 получит камеру на 48 Мп

Для iPhone 15 Pro компания Apple приготовила множество новых функций, особенно для модели iPhone 15 Pro Max. Например, инсайдеры говорят, что устройство будет оборудовано передовым объективом с оптическим увеличением 5x или 6x. Кроме того, iPhone 15 Pro, предположительно, будет использовать такой же датчик на 48 Мп размером 1/1,28 дюйма, как у текущих моделей iPhone 14 Pro. То есть никакого заметного апгрейда не будет, так как аппаратная составляющая не изменится. Но несмотря на то, что у Pro моделей iPhone 15 останется такой же датчик, Apple представит дополнительные улучшения как в аппаратной, так и в программной части. Возможно, будут внедрены улучшенные вычислительные алгоритмы, чтобы пользователи могли заметить разницу в качестве съёмки между iPhone 15 Pro и текущими моделями iPhone 14 Pro.