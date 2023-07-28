iPhone 15 получит камеру на 48 Мп

Буквально через полтора месяца компания Apple объявит о новых моделях iPhone 15 и iPhone 15 Pro с крупными изменениями в дизайне. Стандартные модели теперь будут оснащены динамическим островком на дисплее, что сделает линейку устройство более монолитной в плане дизайна фронтальной панели. Кроме того, ранее также сообщалось, что iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут оборудованы улучшенной камерой с разрешением 48 Мп. Это означает, что стандартные модели iPhone 15 будут ещё ближе к iPhone 15 Pro. Однако сейчас появилась информация, что несмотря на обновление, качество камеры iPhone 15 будет уступать Pro-моделям из-за меньшего размера датчика изображения.

Для iPhone 15 Pro компания Apple приготовила множество новых функций, особенно для модели iPhone 15 Pro Max. Например, инсайдеры говорят, что устройство будет оборудовано передовым объективом с оптическим увеличением 5x или 6x. Кроме того, iPhone 15 Pro, предположительно, будет использовать такой же датчик на 48 Мп размером 1/1,28 дюйма, как у текущих моделей iPhone 14 Pro. То есть никакого заметного апгрейда не будет, так как аппаратная составляющая не изменится. Но несмотря на то, что у Pro моделей iPhone 15 останется такой же датчик, Apple представит дополнительные улучшения как в аппаратной, так и в программной части. Возможно, будут внедрены улучшенные вычислительные алгоритмы, чтобы пользователи могли заметить разницу в качестве съёмки между iPhone 15 Pro и текущими моделями iPhone 14 Pro.