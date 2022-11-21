iPhone 15 получит корпус из титана

Некоторое время назад компания Apple только презентовала свои смартфоны линейки iPhone 14, а уже сейчас инсайдеры раскрывают некоторые ключевые особенности смартфона iPhone 15. Оказалось, что производитель вкладывает внушительные ресурсы в разработку корпуса, который будет выполнен из титана — это крайне прочный материал, который позволяет, например, создавать самолеты и космические ракеты. У компании уже есть умные часы в данном корпусе, которые выглядят достаточно привлекательно и могут похвастаться действительно внушительной прочностью. Вероятно, данный материал действительно будут использовать в новом iPhone 15, но не в обычных версиях, а только в варианте Pro. В этом случае пользователь получит достаточно качественное решение.

Безусловно, пока что говорить о высокой стоимости iPhone 15 в корпусе из титана рановато, но, с другой стороны, нужно понимать, что производитель не будет делать Pro-версию своего гаджета доступной. В этом просто нет необходимости, так как компания выпускает устройства и с каждым годом повышает стоимость, но при этом объёмы продаж не падают. Это говорит нам о том, что компания в целом готова выпускать дорогие гаджеты, а покупатели готовы платить за них свои деньги. Соответственно, можно в ближайшем будущем ожидать выхода нового iPhone 15 в корпусе из титана, который обойдется потенциальным покупателям долларов за двести дороже текущего исполнения. И его точно будут покупать по всему миру, мы в этом уверены.
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