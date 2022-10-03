iPhone 15 получит крайне интересную функцию

Только недавно компания Apple официально представила смартфон iPhone 14, как инсайдеры уже деляться информацией относительно нового смартфона iPhone 15. Конечно, стоит сразу отметить, что ко всем данным сейчас стоит относиться с недоверием, так как мы уверены, что сама Apple пока что не знает, каким будет iPhone 15 в сентябре следующего года. Но инсайдеры уверены, что смартфон iPhone 15 получит подэкранный сканер отпечатков пальцев. Это на самом деле весьма маловероятно — дело в том, что компания вложила в разработку технологии Face ID 5,4 миллиарда долларов, так что технологию нужно будет окупать ещё несколько поколений смартфонов. Никто не откажется от неё просто из-за того, что нужна новая фишка. Кроме того, есть очень важный момент, о котором многие почему-то забывают.

В iPhone 14 имеется специальный динамический остров, который сформировали вокруг системы камер и датчика Face ID. Этот остров будет выступать важнейшим элементом дизайна интерфейса в ближайшее время и несколько поколений смартфонов компании точно получат это дизайнерское решение. Нужно ли говорить, что компания просто так не откажется от Face ID через одно поколение? А шанс того, что производитель будет использовать сразу два элемента для защиты личных данных пользователя настолько низок, что говорить об этом инсайде всерьез пока что рано. Вопрос скорее в том, когда эта функция появится, но в iPhone 15 её не будет точно. Зато там может появится порт USB Type-C, который все так ждут.
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