iPhone 16 Plus выпустят сразу в 7 цветах

Сегодня появился новый слух от проверенных источников о том, что грядущий iPhone 16 Plus может появиться в семи различных цветах. Это, безусловно, хорошая новость для тех, кто предпочитает более яркие цветовые акценты и хочет иметь больше выбора, чем обычно. С другой стороны, стоит сразу отметить, что пока что это слух и относиться к нему нужно с осторожностью. Дело в том, что если этот слух верен, то будущий смартфон iPhone 16 Plus будет иметь на два цвета больше, чем у iPhone 15 Plus. Ведь производитель, по слухам, расширит палитру белым и фиолетовым цветами — это очень приятные цвета и многим они подойдут. С другой стороны, это не первый раз, когда Apple выбирает данные цвета, но обычно Apple использовала их в Pro-смартфонах, а теперь они появятся и в базовых версиях.

При этом стоит понимать, что повышение количества цветов может негативно сказаться на продажах и логистике компании. Ведь всегда есть цвет, который пользуется наибольшим спросом у покупателей, после чего идёт вереница менее популярных цветовых оттенков и вариант, который покупают меньше всего. И если раньше меньше всего покупали 1-2 цветовых варианта, то теперь, когда их станет больше, аутсайдеров тоже может прибавиться. Соответственно, Apple нужно будет оценивать производство, перераспределять запасы и доставлять ещё большие партии смартфонов нужных цветов. Это может негативно сказаться на общей стоимости продукции или времени ожидания конкретного цветового оттенка.
Samsung Galaxy C55 показали на рендере …
В базе Google Play Console обнаружилось изображение и некоторые характеристики смартфона Samsung Galaxy C…
OnePlus Ace 3V засветился на фото …
В сети появились фотографии смартфона OnePlus Ace 3V, который еще не был представлен официально. Автору с…
Samsung может выпустить Galaxy Z Fold6 Ultra…
Авторитетный инсайдер Роланд Квандт утверждает, что компания Samsung разрабатывает не только стандартный …
Redmi A3 оценен в 7 тысяч рублей …
Отечественные ритейлеры выпустили в российскую продажу бюджетный смартфон Redmi A3, который оценен в 7 и …
В США подали иск на сервис Apple CarPlay …
Министерство юстиции США обратило своё внимание на информационно-развлекательную систему компании Apple п…
Xiaomi 14 Ultra показали на фото в трёх расцветках …
Китайские источники опубликовали новые живые фото представленного пару дней назад флагманского смартфона …
Бюджетный смартфон Poco C61 получил 90-Гц экран …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Poco C61, которая уже доступна для пок…
Vivo V30e протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Vivo V30e, р…
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
Смартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5GСмартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5G
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 годаОбзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor