iPhone 16 Plus выпустят сразу в 7 цветах

Сегодня появился новый слух от проверенных источников о том, что грядущий iPhone 16 Plus может появиться в семи различных цветах. Это, безусловно, хорошая новость для тех, кто предпочитает более яркие цветовые акценты и хочет иметь больше выбора, чем обычно. С другой стороны, стоит сразу отметить, что пока что это слух и относиться к нему нужно с осторожностью. Дело в том, что если этот слух верен, то будущий смартфон iPhone 16 Plus будет иметь на два цвета больше, чем у iPhone 15 Plus. Ведь производитель, по слухам, расширит палитру белым и фиолетовым цветами — это очень приятные цвета и многим они подойдут. С другой стороны, это не первый раз, когда Apple выбирает данные цвета, но обычно Apple использовала их в Pro-смартфонах, а теперь они появятся и в базовых версиях.

При этом стоит понимать, что повышение количества цветов может негативно сказаться на продажах и логистике компании. Ведь всегда есть цвет, который пользуется наибольшим спросом у покупателей, после чего идёт вереница менее популярных цветовых оттенков и вариант, который покупают меньше всего. И если раньше меньше всего покупали 1-2 цветовых варианта, то теперь, когда их станет больше, аутсайдеров тоже может прибавиться. Соответственно, Apple нужно будет оценивать производство, перераспределять запасы и доставлять ещё большие партии смартфонов нужных цветов. Это может негативно сказаться на общей стоимости продукции или времени ожидания конкретного цветового оттенка.