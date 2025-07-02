iPhone 16 Pro Max VS Samsung Galaxy S25 Ultra – кто король флагманов в 2025 году

В 2025 году рынок премиальных смартфонов вновь возглавило два главных конкурента: iPhone 16 Pro Max и Samsung S25 Ultra. Флагманские модели оснащены передовыми технологиями, что сулит пользователям максимальный функционал. Рассмотрим отличия этих моделй, их особенности, и определим, какой смартфон выбрать в 2025 году.

Сравниваем и смотрим

Определиться с тем, какой смартфон купить, всегда непросто, поэтому стоит присмотреться к каждому из них, а затем проанализировать результаты. Обычное сравнение по пунктам станет хорошим помощником в вопросе выбора.

Дизайн и материалы

Корпус iPhone 16 Pro Max выполнен из титана, у него уменьшенные рамки и увеличенный дисплей. Вес составляет примерно 225 гр. Samsung Galaxy S25 Ultra выполнен из армированного алюминия с матовым стеклом. Вес примерно 233 гр. Отличается слегка изогнутыми краями и тонкими рамками. У обоих устройств защита от влаги по стандарту IP68.

Автономность

iPhone 16 Pro Max представлен АКБ емкостью 4676 мАч, поддерживает поддержку Qi MagSafeесть, функция быстрой зарядки 35 Вт. Samsung S25 Ultra оснащен АКБ на 5100 мАч с проводной зарядкой 65 Вт и поддержкой Qi на 25 Вт. Комплектация предусматривает зарядное устройство.

Камеры

Айфон 16 Про Макс оснащен тройной камерой с разрешением 48, 12 и 12 мегапикселей. Смартфон поддерживает видеозапись в формате ProRes, получил обновленный ночной режим и оптическое приближение с пятикратным зумом. Самсунг оборудован четырьмя камерами на 200, 12, 10 и 50 мегапикселей, а также возможность выполнения качественного ночного видео.

Дисплей

iPhone 16 Pro Max оборудован OLED-экраном Super Retina XDR с диагональю 6,9 ″, максимальной яркостью до 2800 нит и частотой вертикальной развёртки 120 Гц. В Samsung S25 Ultra встроен Dynamic AMOLED 2X с размером 6,8 ″, яркостью до 3000 нит и такой же частотой вертикальной развёртки.

Производительность

В iPhone 16 Pro Max вмонтирован чип A18 Pro и оперативка 8 ГБ. Смартфон подтверждая высокий уровень быстрого действия по тестам GeekBench. Самсунг С25 ультра, в свою очередь, работает на Snapdragon 8 Gen 4 или Exynos 2500, в зависимости от региона. Устройство оснащено оперативкой объемом до 16 ГБ и показывает отличные показатели многозадачности и производительности и играх.

Безопасность

Айфон 16 Про Макс оснащен технологией Face ID нового поколения и использует чип Secure Enclave для защиты персональных данных. Самсунг предлагает подэкранный УЗ сканер отпечатков пальцев и систему распознавания лица.

Аудио

Оба устройства снабжены стереодинамиками. В iPhone 16 Pro Max реализована поддержка пространственного звучания, а в Samsung S25 Ultra используется технология Dolby Atmos.

Комплектация



С iPhone 16 Pro Max поставляется только кабель USB-C. В комплекте с Samsung S25 Ultra предусмотрены также: зарядка, кабель и приспособление для извлечения SIM-карты.

Уникальные фишки

iPhone 16 Pro Max получил интеграцию фирменного интеллектуального помощника Apple Intelligence для обработки фотографий, видеороликов и работы с текстами. Самсунг С25 ультра имеет Galaxy AI с функциями генерации изображений, переводом звонков в реальном времени и обработкой снимков с помощью ИИ.

Цена

На момент публикации новинка от Samsung стоила от 149 990 рублей, а iPhone 16 Pro Max стартовала от 159 990 рублей.

Кому подойдет каждый смартфон

iPhone 16 Pro Max станет отличным вариантом для тех, кто активно работает с видеоконтентом, ценит аккуратный дизайн и предпочитает экосистему iOS. Устройство выделяется поддержкой формата ProRes, удобными инструментами для монтажа и качественным OLED-дисплеем с высокой яркостью.

Самсунг подойдет тем, кому важно хорошее качество фотографий акцент на фото. Также его оценят пользователи, которым важно наличие зарядного устройства в коробке и гибкость платформы Android.

Если говорить в целом, то оба устройства – это флагманы 2025 года. Выбор между ними стоит делать, исходя из личных задач и собственных предпочтений.