iPhone 16 Pro Max получит батарею большей плотности

Несколько дней назад западные инсайдеры сообщили информацию о том, что компания Apple стремится упростить замену батарей в смартфонах iPhone в соответствии с регламентом ЕС, так как иначе производителю придётся очень часто ходить в суд и платить приличные штрафы. Для этого компания Apple заменит клейкие ленты, которые удерживают батарею, на металлическую подставку, которая открывается при воздействии электрического импульса — это называется процессом отслаиванием клея посредством электрической индукции. Кроме того, теперь известный инсайдер Мин-Чи Куо, который сливает массу информации о технике гиганта из Купертино, сообщил, что Apple будет использовать корпус для аккумуляторной батареи новых смартфонов из нержавеющей стали для облегчения замены батареи.

Дополнительным преимуществом является повышение плотности хранения энергии батареи на 5-10% при соблюдении всех требований безопасности. В результате данный апгрейд приведёт к увеличению времени работы батареи, но пока что это лишь предположение. Инсайдер также предполагает, что iPhone 16 Pro Max станет первым iPhone, который получит новый корпус для батареи, тогда как остальные смартфоны обзаведутся более доступными вариантами корпуса. Всё же сразу переводить все смартфоны на совершенно новую конструкцию достаточно проблематично. Хотя в ЕС требуют, чтобы все смартфоны к 2025 году обладали функцией замены, так что думать Apple осталось не очень долго на самом деле.
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