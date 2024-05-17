iPhone 16 Pro Max получит батарею более высокой плотности

Некоторое время назад на просторах интернета появилось изображение от инсайдера со сравнением размеров флагманского смартфона iPhone 15 Pro Max и грядущего флагмана нового поколения iPhone 16 Pro Max. На представленных изображения инсайдер продемонстрировал наглядную разницу между флагманами двух поколений, а теперь аналитик Мин-Чи Куо сообщает, что батарея следующего iPhone получит более высокую плотность хранения энергии. Это позволит производителю реализовать повышенное время автономной работы при том же объёме и размерах аккумулятора. По словам господина Куо, батарея iPhone 16 Pro Max с более высокой плотностью энергии обеспечит более длительное время автономной работы без увеличения физических размеров, что позволит в конечном итоге сделать смартфон даже тоньше, чем текущее устройство, а это существенный бонус к продажам.

С другой стороны, из-за более высокой плотности энергии батарея будет выделять больше тепла, поэтому компания Apple планирует использовать корпус из нержавеющей стали, который будет окружать батарею для улучшенного отвода тепловой энергии — особенно в процессе зарядки. Кроме того, инсайдер уверен, что корпус из нержавеющей стали облегчит замену батарей, что может помочь Apple соответствовать требованиям Европейского Союза по замене батарей в смартфонах. Но пока что это всё является лишь данными от инсайдеров, которые хотят привлечь внимание к своим данным без каких-либо реальных подтверждений.