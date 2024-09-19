iPhone 16 Pro получил мощный чип, но он не очень энергоэффективен

Мобильный процессор A18 Pro, установленный в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, уже закрепил за собой звание самого мощного мобильного процессора Apple для рынка смартфонов за всю историю производителя, показав прирост производительности в 18% по сравнению с прошлогодним A17 Pro в тесте Metal бенчмарка Geekbench 6. И, что самое интересное, в последнем тесте GFXBench Aztec Ruins новый чип продемонстрировал новый уровень производительности, но более детальный анализ показывает, что для достижения этого результата ему пришлось работать с повышенным энергопотреблением, что ухудшило показатель производительность на ватт.

Графический процессор чипа работал на высоких настройках с разрешением 1440p. В этом тесте A18 Pro показывает 72 кадра в секунду, что на 16% больше, чем результат базового A18, который набрал 62 FPS, и на 13% превосходит A17 Pro, установленный в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Прирост производительности между поколениями впечатляет, но при более глубоком анализе видно, как именно A18 Pro добился этих результатов. Один из графиков показывает, что чип работал при энергопотреблении 11,5 Вт, что выше по сравнению с A17 Pro, который потреблял всего 9,72 Вт. Интересно, что у A18 Pro худший показатель производительность на ватт по сравнению с предшественником, что вызывает вопросы, ведь новый чип производится по второму поколению 3-нм техпроцесса от TSMC. Выходит, техпроцесс всё же не решает все проблемы с энергопотреблением.
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