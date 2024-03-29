iPhone 16 Pro получит корпус с глянцевым покрытием

При этом поставщик секретной информации заявил, что данная рамка не будет изготовлена из материала, который можно назвать полностью устойчивым к царапинам, что в конечном итоге может сильно огорчить потенциальных покупателей, особенно тех, кому понравилась матовая рамка смартфона. С другой стороны, есть большие сомнения относительно того, что это остановит пользователей от покупки гаджета — глянцевая рамка это не такая уж и беда. При этом основные нововведения, которые стоит ожидать пользователям вместе с релизом нового поколения смартфонов, будут представлены позже — пока что вокруг этого есть лишь слухи от множества информационных источников, но никто точно ничего до презентации сказать всё равно не может. Придётся ждать.