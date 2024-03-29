iPhone 16 Pro получит корпус с глянцевым покрытием

В прошлом году компания Apple выпустила смартфоны iPhone 15 Pro и 15 Pro Max с титановыми рамками с матовой отделкой, что понравилось многим покупателям, потому что смартфон удобно держать в руке. Согласно новому слуху, смартфоны серии iPhone 16 Pro сохранят титановый корпус, но теперь производитель перейдёт к более глянцевой полированной рамке — это очень странное решение, потому что с практической точки зрения это не имеет никакого смысла. Инсайдеры сообщают, что эффекта полировки будет достигнуто благодаря улучшенной обработке материалов — возможно, производитель не будет использовать систему полировки, а выпустит какой-то инновационный материал, способный выдерживать больше физических нагрузок.

При этом поставщик секретной информации заявил, что данная рамка не будет изготовлена из материала, который можно назвать полностью устойчивым к царапинам, что в конечном итоге может сильно огорчить потенциальных покупателей, особенно тех, кому понравилась матовая рамка смартфона. С другой стороны, есть большие сомнения относительно того, что это остановит пользователей от покупки гаджета — глянцевая рамка это не такая уж и беда. При этом основные нововведения, которые стоит ожидать пользователям вместе с релизом нового поколения смартфонов, будут представлены позже — пока что вокруг этого есть лишь слухи от множества информационных источников, но никто точно ничего до презентации сказать всё равно не может. Придётся ждать.
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