iPhone 16 Pro получит модуль Wi-Fi 7

В следующем месяце будет анонсирована линейка смартфонов iPhone 15 с широким спектром новых функций, но инсайдеры уже заявляют, что модели iPhone 16 и iPhone 16 Pro следующего года получат дополнительные усовершенствования в области аппаратного обеспечения, которые позволят компании существенно повысить уровень продаж флагмана в будущем. Аналитики заявляют, что в моделях iPhone 16 Pro будет использован модуль Wi-Fi 7 в сравнении с WiFi 6E в моделях iPhone 15 Pro, а также будет установлена 48-мегапиксельная ультраширокоугольная камера.

iPhone 15 Pro должен быть выпущен в следующем месяце, вероятно, 12 или 13 сентября, и передовое устройство появится с поддержкой Wi-Fi 6E, предлагая улучшенные скорости загрузки и выгрузки по сравнению с Wi-Fi 6 в текущих моделях iPhone 14 Pro. Но следующий протокол обработки данных куда мощнее и он появится уже в следующем поколении смартфонов, когда производитель будет готов к данному апгрейду. Wi-Fi 7 будет поддерживать передачу данных через полосы 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц в едином потоке, то есть информация будет передаваться сразу по трём каналам. Это позволит не только достигать более высоких скоростей загрузки и выгрузки информации, но также предложит более низкую задержку для безопасного и стабильного соединения. На текущий момент протокол Wi-Fi 7 обеспечивает скорость до 40 Гбит/сек, чего с головой будет достаточно, дабы с комфортом играть в игры, смотреть фильмы или даже стримить геймплей в сеть в реальном времени.