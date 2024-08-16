iPhone 16 Pro получит новый цвет корпуса

В этом году флагманскими моделями компании Apple станут смартфоны iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, которые, судя по данным многих специалистов, должны существенно повысить продажи компании в этом и следующем году. Соответственно, хотя новые iPhone 16 Pro и iPhone 16Pro Max не смогут похвастаться нововведениями в плане дизайна, потому что производитель ничего менять в этом году не станет, они всё же получат ряд новшеств. Например, если верить инсайдерам из интернета, Apple представит iPhone 16 Pro в новых цветах, среди которых стоит отметить бронзовый. Кроме того, экраны iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max станут чуть больше, достигнув отметки в 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Это, вероятно, будет достигнуто за счёт уменьшения рамок вокруг дисплея, что позволит производителю сохранить прежние размеры корпуса смартфона, что очень важно для многих потенциальных покупателей.

Но, скорее всего, эта новость понравится далеко не всем, потому что на изображении, которое сегодня слили в сеть, бронза выглядит слишком коричневой, что может не понравиться многим пользователям. Цвет выглядит очень бедно, отдаёт пластиком и совсем не подходит для флагманского смартфона. Впрочем, это может быть связано с плохим освещением, либо же эти изображения вовсе являются подделкой, которую смастерили энтузиасты для создания потока новостей в сети. Но, в любом случае, это интересный шаг от компании — вместо того, чтобы менять дизайн корпуса, компания приняла решение изменить цветовую палитру.
Huawei обошла Apple по продажам смартфонов во время крупной …
Судя по информации западных изданий, компания Apple продолжает активно терять потенциальных покупателей в…
Meizu Note 21 получит камеру в стиле iPhone…
Китайские источники сообщают, что компания Meizu готовит к выходу два недорогих смартфона – Note 21 и Not…
Европейскую версию Honor 200 оценили в 600 евро …
Компания Honor объявила европейские цены на смартфоны Honor 200 и Honor 200 Pro, которые уже продаются в …
Apple выпустила последнюю бета-версию iOS 18…
Вчера компания Apple официально выпустила пятую бета-версию своих операционных систем iOS 18 и iPadOS 18 …
Redmi Note 14 получит 45-Вт зарядку …
В базе данных китайского регулятора 3C обнаружились сведения о смартфоне Redmi Note 14, который еще не бы…
Realme представила смартфон GT 6T…
Сегодня компания Realme официально перезапустила свою серию смартфонов GT на зарубежных рынках — в честь …
Бюджетный смартфон Redmi 14C засветился в сети …
В базе данных IMEI обнаружились сведения о смартфоне Redmi 14C, который еще не был представлен официально…
Samsung Galaxy S25 Ultra получит 16 ГБ ОЗУ…
Известный своей осведомленностью инсайдер Ice Universe раскрыл новые подробности о топовом смартфоне Sams…
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
Игровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 ProИгровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 Pro
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor