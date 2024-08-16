iPhone 16 Pro получит новый цвет корпуса

В этом году флагманскими моделями компании Apple станут смартфоны iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, которые, судя по данным многих специалистов, должны существенно повысить продажи компании в этом и следующем году. Соответственно, хотя новые iPhone 16 Pro и iPhone 16Pro Max не смогут похвастаться нововведениями в плане дизайна, потому что производитель ничего менять в этом году не станет, они всё же получат ряд новшеств. Например, если верить инсайдерам из интернета, Apple представит iPhone 16 Pro в новых цветах, среди которых стоит отметить бронзовый. Кроме того, экраны iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max станут чуть больше, достигнув отметки в 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Это, вероятно, будет достигнуто за счёт уменьшения рамок вокруг дисплея, что позволит производителю сохранить прежние размеры корпуса смартфона, что очень важно для многих потенциальных покупателей.

Но, скорее всего, эта новость понравится далеко не всем, потому что на изображении, которое сегодня слили в сеть, бронза выглядит слишком коричневой, что может не понравиться многим пользователям. Цвет выглядит очень бедно, отдаёт пластиком и совсем не подходит для флагманского смартфона. Впрочем, это может быть связано с плохим освещением, либо же эти изображения вовсе являются подделкой, которую смастерили энтузиасты для создания потока новостей в сети. Но, в любом случае, это интересный шаг от компании — вместо того, чтобы менять дизайн корпуса, компания приняла решение изменить цветовую палитру.