iPhone 16 Pro получит старую новую расцветку

Информатор Fixed Focus Digital поделился новой порцией подробностей о смартфоне iPhone 16 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие классической золотой расцветки, как в iPhone 8, выпущенного семь лет назад, 6,3-дюймового дисплея, аккумулятора увеличенной плотности с корпусом из нержавеющей стали, что отрицательно скажется на ремонтопригодности, а также основной камеры с перископическим телеобъективом. Ранее некоторые отечественные продавцы уже начали принимать предварительные заказы на смартфоны линейки iPhone 16, релиз которых ожидается только через месяц. Пользователям предлагают оплатить бронь за 50 тысяч рублей, а после появления новинок в продаже доплатить оставшуюся часть.

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